Фронтовая творческая бригада ЦВО провела флешмоб в Луганске в преддверии Дня Победы

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Артисты фронтовой творческой бригады ансамбля песни и пляски Центрального военного округа (ЦВО) впервые после полного освобождения Луганской Народной Республики (ЛНР) провели праздничный флешмоб в преддверии Дня Победы.

В одном из торговых центров Луганска артисты и посетители ТЦ под аккомпанемент аккордеона исполнили традиционную для 9 мая песню композитора Давида Тухманова на слова Владимира Харитонова «День Победы».

Местные жители очень тепло восприняли данную акцию. Посетители и персонал магазина подпевали артистам и горячо поблагодарили их за мероприятие, которое стало для них полной неожиданностью. Организаторы уточнили, что данная акция не единичная и подобные мероприятия пройдут в Луганске и близлежащих населенных пунктах.

«Я думаю, что каждый день не по разу будет звучать эта песня, потому что песня знаковая, песня всеми любимая, люди знают слова наизусть. Это действительно культовая песня нашей великой Победы. Если честно, конечно, мы репетировали. Мы продумывали, как это должно быть, кто откуда выходит, чтобы и людям было интересно, чтобы это было неожиданно», - сказал начальник фронтовой творческой бригады ансамбля песни и пляски ЦВО Роман Резепин.

Он также выразил уверенность в том, что все регионы России поддержат данный флешмоб.

В преддверии 9 мая по всей стране волонтеры и юнармейцы поздравляют ветеранов Великой Отечественной войны. Выражают признательность и благодарность не только словами. Для героев устраивают концерты и индивидуальные парады. Прямо во дворах проходят торжественные шествия с оркестрами и даже военной техникой.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.