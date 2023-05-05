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Ветеран ВВС США Венейбл: российские системы ПВО делают F-16 на Украине бесполезными

Ян Брацкий
03:24 05.05.2023
Бывший пилот F-16 Джон Венейбл уверен, что поставки истребителей США четвертого поколения никак не скажутся на эффективности контрнаступления украинских сил.
Ветеран ВВС США Венейбл: российские системы ПВО делают F-16 на Украине бесполезными
© Фото: Msgt. Matthew Plew, U.S. Air, Globallookpress
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Американские истребители F-16 непригодны для использования на Украине, так как они неспособны преодолеть российские системы противовоздушной обороны. Такого мнения придерживается ветеран ВВС США Джон Венейбл. В интервью для Business Insider он отметил, что у самолетов типа F-16 отсутствует функция малозаметности, что делает их легкой добычей российский комплексов С-400. Сам Венейбл признался, что не хотел бы летать над Украиной на F-16, потому что у таких полетов «нет шансов на успех».

Ветеран ВВС уверен, что самолетам четвертого поколения нечего делать на современном поле боя, а их поставки Украине никак не повлияют на эффективность контрнаступления ВСУ.

Несмотря на постоянные требования официального Киева предоставить им современные истребители, в Пентагоне ранее заявили, что этот вопрос на повестке дня не стоит. Как отметил координатор по стратегическим коммуникациям совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, Вашингтон сосредоточен на поставках необходимого в ближайшее время вооружения.

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