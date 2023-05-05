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В США проверят криптобиржу Binance на предмет помощи россиянам в обходе санкций

Максим Крюков
23:49 05.05.2023
По данным Bloomberg, Минюст США выясняет, допускали ли представители Binance нарушения гражданами России ограничений, введенных американскими властями.
В США проверят криптобиржу Binance на предмет помощи россиянам в обходе санкций
© Фото: Danita Delimont, Globallookpress
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В Соединенных Штатах Америки начали расследование в отношении криптобиржи Binance на предмет незаконной помощи гражданам России в обходе санкций, делом занимается Министерство юстиции страны. Об этом сообщает Bloomberg.

По словам источников агентства, отдел национальной безопасности ведомства выясняет, допускали ли представители крупнейшей в мире платформы для торговли криптовалютами нарушения введенных Вашингтоном ограничений, которые позволяют российским гражданам переводить денежные средства через нее.

Ранее американский Минюст сообщил, что власти Соединенных Штатов Америки обвинили российского гражданина Феликса Медведева, который подозревается в нелегальных денежных переводах на сумму 150 миллионов долларов. По версии следствия, 41-летний россиянин, проживающий в штате Джорджия, открыл 8 организаций, через которые были проведены 1,3 тысячи переводов за рубеж.

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