В США обвинили гражданина России в отмывании $150 млн

Следствие утверждает, что 41-летний Феликс Медведев открыл 8 компаний, через которые осуществил 1,3 тысячи переводов за рубеж.

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Власти Соединенных Штатов Америки обвинили российского гражданина Феликса Медведева, который подозревается в нелегальных денежных переводах на сумму 150 миллионов долларов. Об этом сообщило Министерство юстиции страны.

По версии следствия, 41-летний россиянин, проживающий в штате Джорджия, открыл 8 организаций, через которые были проведены 1,3 тысячи переводов за рубеж.

«Медведев предположительно использовал американскую банковскую систему для нелегального перевода более чем 150 миллионов долларов», - передает РИА Новости заявление федерального прокурора Райана Бьюканена.

Он также отметил, что подобного рода криминальная деятельность представляет серьезную опасность для стабильности финансовой системы Соединенных Штатов.

В ведомстве уточнили, что гражданину РФ предъявлены обвинения в отмывании денежных средств и организации транзакций без соответствующей лицензии. Делом занимаются сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР).

Ранее стало известно, что троих российских граждан и четырех американцев обвинили в Соединенных Штатах в якобы проведении многолетней кампании по «вредоносному влиянию». По данным американского Минюста, подсудимые пытались посеять раздор, распространять пророссийскую пропаганду и вмешиваться в выборы в США.