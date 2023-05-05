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В Москве задержали четвертого подозреваемого в избиении баскетболиста Шведа

Максим Крюков
23:23 05.05.2023
В Главном следственном управлении СК по Москве заявили, что в ближайшее время его доставят в подразделение столичного СК для проведения следственных действий.
В Москве задержали четвертого подозреваемого в избиении баскетболиста Шведа
© Фото: Владимир Астапкович, РИА Новости
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В Москве задержали четвертого подозреваемого в избиении игрока баскетбольного клуба ЦСКА Алексея Шведа. Об этом сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СК по Москве.

«В ближайшее время его доставят в подразделение столичного СК для проведения следственных действий», - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале столичного СК.

В прокуратуре Москвы уточнили, что в ближайшее время суд с участием представителя Пресненской межрайонной прокуратуры рассмотрит вопрос об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу, отметив, что ранее были заключены под стражу трое его соучастников в возрасте 17, 19 и 20 лет.

Напомним, сегодня Пресненский суд Москвы отправил под стражу одного из напавших на баскетболиста ЦСКА Алексея Шведа, 19-летний Глеб Писарев арестован до 2 июля. На такой мере пресечения настаивали и следователь, и Пресненская межрайонная прокуратура. Обвиняемый молодой человек в суде не признал свою вину, он просил назначить другую меру пресечения, не связанную с лишением свободы.

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