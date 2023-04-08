Экипажи Т-80 устроили «огненную карусель» для националистов в зоне СВО

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Экипажи танков Т-80 Западного военного округа в зоне проведения специальной военной операции поддержали наступающих мотострелков огнем. Кадры боевой работы опубликовало Минобороны РФ.

Корректировка огня и фиксация попаданий осуществляется с помощью беспилотников. На одном из направлений в зоне проведения СВО танки Т-80 выдвинулись на передний край обороны противника и нанесли мощный удар.

«Работаем на танке Т-80 разных модификаций. Машины очень хорошие. Работаем из закрытых огневых позиций, наблюдательные пункты уничтожаем навесом. Если враг идет на технике, то выезжаем на прямую наводку и уничтожаем его. Личный состав работает очень хорошо. Взаимоотношения в коллективе отличные, все нашли общий язык. С улыбкой идут в бой», - рассказал командир танкового взвода с позывным «Мастак».

На видео танковый экипаж в первую очередь уничтожил командный пункт противника. Выкатившись, боевая машина отработала по противнику и скрылась за рельефом местности. Быстрые и слаженные действия экипажа позволяют устроить противнику огненную карусель. Стрельба с закрытой огневой позиции сильно снижает риски для экипажа.

Часто в зоне спецоперации танкисты ведут фланговую стрельбу. В этом случае огонь по противнику ведется, когда машина в движении. Это серьезно повышает выживаемость техники на поле боя.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.