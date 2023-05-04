В Тюмени из-за ландшафтного пожара загорелся полигон бытовых отходов

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В связи с ландшафтным пожаром загорелся полигон бытовых отходов, который расположен в районе Велижанского тракта в Тюмени. Об этом сообщили в информационном центре правительства Тюменской области.

Отмечается, что коммунальная спецтехника не может прорваться к полигону, приостановлен прием отходов на мусоросортировочный завод. В региональном правительстве также сообщили об эвакуации работников предприятия. В настоящее время согласовывается вариант временного хранения отходов.

«Мы ждем информацию о вариантах временного хранения отходов утром 5 мая», - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале инфоцентра.

Ранее спасатели в поселке Логоушка Курганской области отстояли 134 дома, 76 сгорели. К тушению привлекли более 200 человек и свыше 40 единиц техники, в том числе авиацию. Пожар начался в лесу, пламя очень быстро перекинулось на деревню. Местных жителей пришлось эвакуировать.