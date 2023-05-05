Сийярто заявил, что США хотят втянуть Венгрию в конфликт на Украине

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Вашингтон хочет втянуть Будапешт в конфликт на Украине. Об этом заявил венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто. По словам чиновника, его страна принадлежит к «мирному лагерю». Так он отреагировал на то, что при поддержке посольства США в Будапеште были размещены плакаты с призывом к выводу российских войск с Украины.

«Посол - это посол, а не наместник. По крайней мере, я отправляю послов в другие страны для улучшения двусторонних отношений, а не для того, чтобы они считали себя умнее местных», - цитирует РИА Новости слова Сийярто.

Глава МИД отметили, что Венгрия хочет заниматься не войной, а миром. По его словам, страна принадлежит большинству, которое хотело бы мирного урегулирования на Украине.

Ранее, комментируя слова Владимира Зеленского об обвинении Венгрии в поддержке России, Петер Сийятро указал главе киевского режима, что не ему оценивать правильность действий страны в НАТО. Он добавил, что Венгрия заплатила высокую цену за конфликт на Украине.