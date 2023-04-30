Глава МИД Венгрии отказал Зеленскому в праве оценивать действия Будапешта

Он добавил, что Будапешт заплатил чрезвычайно высокую цену за конфликт на Украине

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Комментируя слова Зеленского об обвинении Венгрии в поддержке России глава МИД Венгрии Петер Сийятро указал Зеленскому, что не ему оценивать правильность действий страны в НАТО. Он добавил, что Венгрия заплатила высокую цену за конфликт на Украине.

«К счастью, это не ему решать. Венгры уже заплатили за эту войну чрезвычайно высокую цену. На этой войне погибло несколько венгров - членов венгерской общины в Закарпатской области», - написал Сийятро в своем посте в Facebook*.

В то же время Венгрия остается единственной страной, являющейся одновременно членом НАТО и ЕС, которая не перестает предпринимать попытки сохранять нейтралитет по вопросу украинского конфликта.

Ранее стало известно, что запрет на импорт украинского зерна из Украины ввели Польша, Венгрия и Словакия. Болгария начала рассматривать эту меру.

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