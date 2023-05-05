Музей Мирового океана получил грант РГО на создание первого в России подводного парка для дайверов
Музей Мирового океана в Калининграде получил грант Русского географического общества для создания будущего подводного парка «Янтарный», который станет в нашей стране первым проектом для подводного туризма и рэк-дайвинга. Об этом в пресс-службе музея.
«Сообщение в адрес музея пришло от Русского географического общества 5 мая, в День водолаза, во время пробных погружений на месте предполагаемого затопления объектов будущего подводного парка», - говорится в сообщении.
Отмечается, что планируется создать озере Синявинском рекреационную инфраструктуру и подводные маршруты с описанием предметов, принимавших участие в промышленной добыче янтаря. Это позволит посетителей познакомить с историей области, добычи камня и с природой региона.
Напомним, ранее «Звезда» рассказывала, что со дна Кольского залива, с глубины более сотни метров, подняли на поверхность самолет «Аэрокобра» времен Великой Отечественной войны. Фрагменты истребителя были подняты подводниками Северного флота в рамках экспедиции Русского географического общества «Помни войну».