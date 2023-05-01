Четыре человека погибли в массовой аварии в Нижегородской области

На трассе «Волга» столкнулись несколько грузовиков и легковушка Kia Sportage.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Сегодня около пяти часов вечера в Нижегородской области столкнулись несколько грузовиков и легковушка Kia Sportage. Дорожно-транспортное происшествие случилось на 565-м километре автодороги М7 «Волга» в Воротынском районе.

В результате аварии погиб водитель MAN, а также две женщины и мужчина, находившиеся в качестве пассажиров в Kia. Кроме того, в больницу доставлены водители легковушки и большегруза Scania.

По предварительной версии, причиной аварии стал разрыв колеса прицепа автомобиля MAN. Грузовик выехал на встречную полосу и врезался в Kia. После этого с ними столкнулись большегрузы Scania и КамАЗ. Кроме того, с дороги съехала «Газель».

Сейчас на месте трагедии работают сотрудники Госавтоинспекции. Они устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Напомним, недавно в Новосибирской области на федеральной автодороге Р-254 «Иртыш» столкнулись два легковых автомобиля. В результате аварии погибли три человека, еще четыре пострадали.