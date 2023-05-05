США передаст Польше вертолеты Apache для восточных границ

Пилоты начнут обучение уже через несколько недель.

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Вашингтон предоставит Варшаве вертолеты Apache. Об этом в пятницу заявил польский министр обороны Мариуш Блащак. Пилоты начнут обучение уже через несколько недель. По словам чиновника, машины разместят на востоке страны в 18-й механизированной дивизии для обеспечения закрытия «Брестских ворот».

«Мы получили уверения в том, что армия США предоставит нам вертолеты Apache. Предоставит из собственных запасов еще до подписания контракта по вопросу их покупки», - цитирует РИА Новости слова министра обороны.

Ранее стало известно, что Великобритания не планирует отправлять Украине вертолеты Apache. Об этом заявила заместителя министра обороны страны Аннабель Голди.

При этом в Лондоне ищут поставщиков для нужд украинских боевиков бронетехники и ракет, дальность которых будет составлять от 100 до 300 километров.