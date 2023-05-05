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Орбан назвал часть Украины древней венгерской землей

Дмитрий Трунов
18:34 05.05.2023
По словам премьер-министра, страдания Украины - это также страдания проживающих там венгров.
Орбан назвал часть Украины древней венгерской землей
© Фото: Lev Radin, KeystonePressAgency, GlobalLookPress
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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан напомнил, что часть Украины является древней венгерской землей. Об этом он сказал в эфире радио Kossuth, сообщает 168.hu.

Венгрия больше других заинтересована в мире, потому что Украина является ее соседом, сказал Орбан. Кроме того, напомнил он, часть Украины - это «древняя венгерская земля, которая сейчас принадлежит Украине», и венгры живут там как коренная община.

По словам премьер-министра, страдания Украины - это также страдания проживающих там венгров. Поэтому венгры мотивированы сильнее, чем любой другой народ в Европе, принести мир на Украину и всегда ищут такую возможность.

«В наших интересах иметь крутую и успешную Украину, которая повысила бы ценность Венгрии. Украина в беде, разоренная войной, разрушенная, представляющая опасность, потерявшая сотни тысяч человеческих жизней, снижает привлекательность Венгрии», - сказал Орбан.

Ранее глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш заявил, что Будапешт не ратифицирует членство Украины в ЕС в случае притеснения Киевом закарпатских венгров. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявлял, что венгров в Закарпатье мобилизуют в ряды украинских вооруженных сил в «жестком» порядке и многие из них погибают.

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