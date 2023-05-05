Кормухина рассказала, как ее дед погиб в кровавых боях под Оршей в 1943 году

В возрасте 30 лет он ушел на фронт 22 июля 1941 года, ровно через месяц после начала Великой Отечественной войны.

© Видео: Бессмертный полк © Фото: Бессмертный полк

Заслуженная артистка России Ольга Кормухина принимает участии в акции «Бессмертный полк». Она прикрепила фото своего деда на стекло ретроавтомобиля, рассказала его историю, а также поздравила россиян с приближающимся Днем Победы.

Дед артистки - Анфим Токарев - ушел на фронт 22 июля 1941 года, ровно через месяц после начала Великой Отечественной войны. Ему было 30 лет.

Мужчина был ранен в кровавых боях под Оршей осенью 1943 года. Когда госпиталь эвакуировали, эшелон разбомбили.

«Дед скончался на месте от ран, от болевого шока. Для меня это и страшно, и великий пример мужества, терпения... Хочу поблагодарить деда за победу, до которой он не дошел, но сделал все для нее», - сказала она.

Ранее певец SHAMAN поделился историей, как его прадед-артиллерист громил поезда нацистов в годы войны.