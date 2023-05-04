Певец SHAMAN рассказал, как его прадед-артиллерист громил поезда нацистов в годы войны
Знаменитый российский певец SHAMAN присоединился к патриотической акции «Бессмертный полк» и рассказал о своем прадеде Михаиле Селедкине, который ушел на фронт в самом начале Великой Отечественной войны и пережил блокаду Ленинграда.
«Этот человек воевал, прошел блокаду Ленинграда, был награжден медалями "За отвагу" и "За оборону Ленинграда". Рассказывали такие вещи, что, когда нужно было вставать в атаку, и они лежали на земле, не могли встать, так как шинели примерзали. В голодное время им приходилось как-то выживать, есть было абсолютно нечего, ели даже крыс», - сказал артист.
Музыкант добавил, что в годы войны его прадед служил артиллеристом, был младшим сержантом.
«Громил вражеские поезда, автомобили и другую технику», - отметил SHAMAN.
Ранее народный артист РФ, лидер группы «Любэ» Николай Расторгуев также присоединился к акции «Бессмертный полк» и показал фотографии фронтовиков из семейного архива.