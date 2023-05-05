Украинский генерал заявил о недовольстве военных действиями Зеленского

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Среди националистов растет недовольство действиями главы киевского режима Владимира Зеленского. Такое заявление сделал украинский генерал-майор Сергей Кривонос.

«Всех уже достало это неуважение со стороны политиков», - цитирует RT слова Кривоноса.

Генерал отметил, что украинские солдаты уже устали от боевых действий. И вместо слов поддержки они слышат от президента лишь общие фразы.

Ранее один из бывших украинских министров предположил, что после окончания российской специальной операции может повториться Майдан. Люди ждут перемен и хотят завершения обещанных реформ, которых требовали еще в 2014 году.

Украинцам не нравится и то, что Зеленский становится более автократичным. Он захватывает больше власти, подавляет СМИ, оттесняет парламент, а также игнорирует законодательный надзор за распределением государственных средств.