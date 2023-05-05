Карчаа заявил, что прорыв дамбы на Каховском водохранилище угрожает ЗАЭС

Советник главы «Росэнергоатома» уверяет, что специалисты станции справятся с этой угрозой, если она произойдет.

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Прорыв дамбы на Каховском водохранилище угрожает Запорожской АЭС. Вода может подойти к брызгальным бассейнам - это часть системы охлаждения. Там есть насосы, работающие на электричестве, а значит, имеются и силовые кабели, которые может подтопить. Об этом в разговоре со «Звездой» сообщил советник главы «Росэнергоатома» Ренат Карчаа.

По его словам, специалисты атомной электростанции справятся с данной угрозой, если она произойдет. Однако риски есть.

«Я не хотел бы драматизировать ситуацию и говорить о том, что из-за этого мы на грани ядерного инцидента. Это не так. Но это крайне неприятно в любом случае», - добавил Карчаа.

Напомним, ранее советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» заявил, что США выгодна ситуация, сложившаяся на Запорожской атомной электростанции. Если в случае обстрела Украиной на АЭС произойдет ядерная катастрофа, Штаты не пострадают, в отличие от Европы. Именно поэтому так активно ведется поставка вооружений киевскому режиму.