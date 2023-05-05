Воробьев анонсировал открытие филиала фонда «Защитники Отечества» в Подмосковье

Филиал фонда заработает 1 июня, он будет заниматься реабилитацией бойцов спецоперации, их лекарственным обеспечением, а также поддержкой семей.

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Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев анонсировал открытие фонда, задачей которого станет полная поддержка семей бойцов специальной военной операции в регионе.

«У нас развернута достаточно большая работа - созданы центры поддержки семей, мы находимся на постоянной связи и с детьми, и с супругами, и самими ребятами», - подчеркнул Воробьев, сообщает «360».

Андрей Воробьев уточнил, что филиал фонда откроется 1 июня.

Также фонд занимается юридической и психологической поддержкой. Он помогает и с оформлением инвалидности, реабилитацией, получением протезов и лекарств.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин включил своего помощника Орешкина в наблюдательный совет госфонда «Защитники Отечества».