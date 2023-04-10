Путин включил своего помощника Орешкина в наблюдательный совет госфонда «Защитники Отечества»
Фонд «Защитники Отечества» создан, чтобы помогать участникам специальной военной операции.
© Фото: Kremlin pool, Globallookpress
Президент России Владимир Путин включил своего помощника Максима Орешкина в наблюдательный совет государственного фонда «Защитники Отечества».
С текстом соответствующего указа можно ознакомиться на портале правовой информации.
Фонд «Защитники Отечества» создан, чтобы помогать участникам специальной военной операции. Наблюдательный совет возглавил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. Его заместитель на этом посту - вице-премьер Татьяна Голикова.
Ранее Путин заявил, что необходимо сделать так, чтобы в Донецке вообще не было обстрелов.