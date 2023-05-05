В Минобороны России рассказали об уничтожении двух украинских штурмовиков Су-25

Вражеские самолеты были сбиты в районах населенных пунктов Золотая Балка и Тягинка в Херсонской области.

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Минобороны России сообщает об уничтожении украинских штурмовиков Су-25. Об этом рассказал официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.

«Средствами противовоздушной обороны в районах населенных пунктов Золотая Балка и Тягинка Херсонской области уничтожены два самолета Су-25 воздушных сил Украины», - заметил Конашенков.

Кроме этого, российские средства ПВО перехватили за сутки семь украинских снарядов РCЗО HIMARS, а также уничтожили 14 беспилотников противника. Это произошло в районах населенных пунктов Токаревка, Ольшана (Харьковская область), Троицкое (ЛНР), Ивановка (ДНР), Лесное, Малая Белозерка (Запорожская область).

Игорь Конашенков подвел суточный итог боевой работы оперативно-тактической и армейской авиации, а также ракетных войск и артиллерии группировок войск ВС РФ. Огневому поражению подверглось 107 украинских артиллерийских подразделений, а также другие войска противника в 123 районах.

С начала спецоперации враг недосчитался 418 самолетов, 230 вертолетов, 3 963 беспилотников, 421 ЗРК, 8 992 танков и других боевых бронированных машин, 1 096 боевых машин РСЗО, 4 739 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 9 986 единиц специальной военной автотехники.

Также Конашенков заявил, что уничтожен мост, по которому противник пытался возить боеприпасы в Артемовск.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.