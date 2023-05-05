Армия Армия спецоперация ТЕГИ

В Минобороны России рассказали об уничтожении двух украинских штурмовиков Су-25

15:16 05.05.2023
Вражеские самолеты были сбиты в районах населенных пунктов Золотая Балка и Тягинка в Херсонской области.
В Минобороны России рассказали об уничтожении двух украинских штурмовиков Су-25
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
Читайте нас на:

Минобороны России сообщает об уничтожении украинских штурмовиков Су-25. Об этом рассказал официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков. 

«Средствами противовоздушной обороны в районах населенных пунктов Золотая Балка и Тягинка Херсонской области уничтожены два самолета Су-25 воздушных сил Украины», - заметил Конашенков. 

Кроме этого, российские средства ПВО перехватили за сутки семь украинских снарядов РCЗО HIMARS, а также уничтожили 14 беспилотников противника. Это произошло в районах населенных пунктов Токаревка, Ольшана (Харьковская область), Троицкое (ЛНР), Ивановка (ДНР), Лесное, Малая Белозерка (Запорожская область). 

Игорь Конашенков подвел суточный итог боевой работы оперативно-тактической и армейской авиации, а также ракетных войск и артиллерии группировок войск ВС РФ. Огневому поражению подверглось 107 украинских артиллерийских подразделений, а также другие войска противника в 123 районах. 

С начала спецоперации враг недосчитался 418 самолетов, 230 вертолетов, 3 963 беспилотников, 421 ЗРК, 8 992 танков и других боевых бронированных машин, 1 096 боевых машин РСЗО, 4 739 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 9 986 единиц специальной военной автотехники. 

Также Конашенков заявил, что уничтожен мост, по которому противник пытался возить боеприпасы в Артемовск.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
14:52 В стране и мире
Президент Чехии подарил Зеленскому пистолет
14:46 В стране и мире
Контроль за пограничным режимом усилили в Ленобласти
13:52 В стране и мире
Видео
ФСБ предотвратила теракт агентов ГУР Украины против одного из руководителей ЗАЭС
12:54 В стране и мире
Видео
Лавров заявил, что «заморозкой» украинский конфликт не решить
12:50 В стране и мире
Bloomberg: вступление Украины в НАТО может привести к третьей мировой
Популярное
Видео
Собиравшийся жить в России француз протаранил шлагбаум на границе Польши
Два листа железа упали с купола Сенатского дворца в Кремле после атаки дронов
112: Блиновской перед задержанием пришло сообщение «Лена, беги!»
Видео
«Прошу прощения!»: доставщик взрывчатки в Крым Петранов раскаялся, увидев сотрудников ФСБ
Видео
Баскетболиста Шведа пытались затоптать на земле после того, как он упал
Видео
Познер оценил вклад модельера Зайцева в культуру России
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.