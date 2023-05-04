Волонтеры привели в порядок воинские захоронения на кладбище в Дюссельдорфе

На кладбище захоронены более 1 500 советских военнопленных, погибших в лагере в годы войны. Волонтеры отмывают могильные плиты и памятники.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

На кладбище в Дюссельдорфе звучат песни военных лет. К празднику прибирают мемориал. В немецкой земле лежат более 1 500 погибших в концлагере красноармейцев.

«В честь мужества людей, которые здесь лежат, замученные холодом, тяжелой работой, болезнями, в честь их мужества поставили этот памятник», - сказал председатель общественной организации «Память» Александр Россолай.

Подметают, красят, чистят каменную ограду с десяток человек. В основном переселенцы из бывших республик СССР, которые живут в Германии не один десяток лет.

«Их тысячи, сотни тысяч лежат в немецкой земле, и забывать о них преступно. Времена меняются, фашизм поднимает голову на Украине, кто бы ни кричал, что фашизма нет, не верьте, он возродился», - отметил житель Дюссельдорфа Сергей Никитин.

Виктор Шефир на субботнике впервые. Историческая память проявляется как из-под щетки высеченные на камне буквы.

«Родители немцы, и деды, и прадеды немцы. Я здесь 30 лет живу, но я как был в душе русским, так и остался», - признался он.

В немецком Даттельне очистили обелиск на месте захоронения 250 советских воинов. Жители Гельзенкирхена вышли на уборку семьями, привели детей.

Государственное финансирование на содержание памятников советским воинам в Германии сокращается. Немцы тратят на эти цели собственные деньги. В День Победы возложить цветы, почтить память павших к этим мемориалам приходят тысячи человек.