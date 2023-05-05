Президент Чехии подарил Зеленскому пистолет

Петр Павел напомнил, что с самого начала СВО Киев использует и чешское оружие.

© Фото: IMAGO, PRESIDENT OF UKRAINE apa, www.imago-images.de, GlobalLookPress

Президент Чехии Петр Павел сообщил в своем Twitter, что подарил Владимиру Зеленскому пистолет. Это пистолет CZ 75, который был разработан в 1975 году и до сих пор используется по всему миру.

Павел напомнил, что с самого начала специальной военной операции на Украине Киев использует и чешское оружие. На фото изображен подарок президента Чехии с инкрустацией и в подарочной коробке.

Самозарядный пистолет CZ 75 разработан в 1975 году братьями Йозефом и Франтишеком Коуцки на базе «браунинга» 1935 года выпуска. Позднее чешский пистолет начали производить в Израиле, США и Турции.

Заряжается распространенными 9-мм патронами Parabellum. Двухрядный коробчатый магазин вмещает 15 патронов. Пистолет получил множество модификаций.

Ранее президент Чехии заявил, что НАТО подумает о членстве Украины в альянсе после завершения конфликта.