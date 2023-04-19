Президент Чехии заявил, что НАТО подумает о членстве Украины в альянсе после завершения конфликта

Чешский президент Петр Павел добавил, что страны Запада должны будут оказывать Украине длительную и всестороннюю поддержку.

© Фото: Thomas Trutschel, PHOTOTHEK, GlobalLookPress

Государства - члены НАТО смогут подумать о приеме Украины в альянс только после завершения боевых действий. Такое заявление сделал президент Чехии Петр Павел после переговоров с генеральным секретарем Североатлантического блока Йенсом Столтенбергом, которые состоялись в Брюсселе.

«Страны НАТО смогут подумать о приеме Украины в альянс, только когда боевые действия закончатся», - передает его слова ТАСС.

По словам чешского лидера, западные государства должны будут оказывать Украине длительную и всестороннюю поддержку.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что страна делает большие ставки на предстоящий саммит НАТО в Литве и надеется получить приглашение в Североатлантический блок по итогам встречи членов альянса в июле. По его словам, Киев рассчитывает получить от стран НАТО гарантии безопасности и считает, что лучшая защита - если Украина станет членом военного блока.