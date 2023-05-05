На берегу Нарвы задержали гражданина Словакии в гидрокостюме, заплывшего в РФ

Нарушитель был задержан 1 мая. О факте нарушения госграницы была проинформирована эстонская сторона.

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В Ленинградской области на берегу реки Нарва задержали мужчину, который переплыл границу России в гидрокостюме и с надувным кругом. Об этом сообщила пресс-служба пограничного управления ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Задержанный является гражданином Словакии. Через российскую границу он перебрался вплавь, двигаясь со стороны Эстонии. Мужчину задержали 1 мая. Эстонской стороне уже сообщили о нарушении. Какова цель незаконного визита в Россию у иностранца, не уточняется.

В пресс-службе добавили, что свои вещи пловец положил в рюкзак, разместив его в плавательном круге. В отношении мужчины 3 мая избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Между тем на территории Ленинградской области запретили использование беспилотных летательных аппаратов. Аналогичное ограничение действует и в Санкт-Петербурге.