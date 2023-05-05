В РСТ назвали способы не попасться на удочку турагентств-мошенников

Эксперт посоветовал приобретать туры только у проверенных операторов и «не гоняться за дешевизной».

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При приобретении авиабилета, бронировании гостиницы или покупке тура не стоит гоняться за слишком низкими ценами или переходить на первые попавшиеся сайты, тогда риск стать жертвой мошенников существенно сократится. Об этом в беседе со «Звездой» рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин.

Он подтвердил, что с наступлением майских праздников, а также в высокий сезон вплоть до августа мошенники, предлагающие «горящие» туры по привлекательным ценам, действуют особенно активно.

«Если (приобретаете. - Прим. ред.) авиабилеты, то через поисковики... Выходить (необходимо. - Прим. ред.) на официальные сайты, их не подменишь. Что касается размещения, нужно не полениться прозвонить службу приема и размещения, все эти телефоны есть», - объяснил эксперт.

Что касается организованного туризма, то существует около 20 основных туроператоров, к которым следует обращаться при планировании отдыха, рассказал Барзыкин.

«На выездном рынке порядка 70% это комплексные туры. Конечно, мы здесь рекомендуем к оператором обращаться, потому что они несут ответственность за продукт. Перечень их есть в реестре Минэкономразвития... Где, конечно, указаны реквизиты и все данные, в том числе их (туроператоров. - Прим. ред.) порталы», - уточнил собеседник.

Самое главное, отметил Барзыкин, не «гоняться за дешевизной». Следует понимать, что то, что стоит 30 тысяч, не может стоить три, подчеркнул он.

«Просто сравните цены (у туроператоров. - Прим. ред.), и будет понятно, что слишком низкие - это не распродажа. На майские праздники распродаж нет практически, потому что нет изобилия предложения», - пояснил эксперт.

Ранее в РСТ сообщили, что туристические путевки на майские праздники выросли в цене от 10 до 20 процентов, в зависимости от направления. Среди заграничных направлений уверенно лидирует Турция, немало путевок приобретается и в Объединенные Арабские Эмираты.