В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В РСТ назвали способы не попасться на удочку турагентств-мошенников

Анна Касаткина
14:20 05.05.2023
Эксперт посоветовал приобретать туры только у проверенных операторов и «не гоняться за дешевизной».
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Alexandra Schuler, dpa, GlobalLookPress
Читайте нас на:

При приобретении авиабилета, бронировании гостиницы или покупке тура не стоит гоняться за слишком низкими ценами или переходить на первые попавшиеся сайты, тогда риск стать жертвой мошенников существенно сократится. Об этом в беседе со «Звездой» рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин.

Он подтвердил, что с наступлением майских праздников, а также в высокий сезон вплоть до августа мошенники, предлагающие «горящие» туры по привлекательным ценам, действуют особенно активно.

«Если (приобретаете. - Прим. ред.) авиабилеты, то через поисковики... Выходить (необходимо. - Прим. ред.) на официальные сайты, их не подменишь. Что касается размещения, нужно не полениться прозвонить службу приема и размещения, все эти телефоны есть», - объяснил эксперт.

Что касается организованного туризма, то существует около 20 основных туроператоров, к которым следует обращаться при планировании отдыха, рассказал Барзыкин.

«На выездном рынке порядка 70% это комплексные туры. Конечно, мы здесь рекомендуем к оператором обращаться, потому что они несут ответственность за продукт. Перечень их есть в реестре Минэкономразвития... Где, конечно, указаны реквизиты и все данные, в том числе их (туроператоров. - Прим. ред.) порталы», - уточнил собеседник.

Самое главное, отметил Барзыкин, не «гоняться за дешевизной». Следует понимать, что то, что стоит 30 тысяч, не может стоить три, подчеркнул он.

«Просто сравните цены (у туроператоров. - Прим. ред.), и будет понятно, что слишком низкие - это не распродажа. На майские праздники распродаж нет практически, потому что нет изобилия предложения», - пояснил эксперт.

Ранее в РСТ сообщили, что туристические путевки на майские праздники выросли в цене от 10 до 20 процентов, в зависимости от направления. Среди заграничных направлений уверенно лидирует Турция, немало путевок приобретается и в Объединенные Арабские Эмираты.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
14:52 В стране и мире
Президент Чехии подарил Зеленскому пистолет
14:46 В стране и мире
Контроль за пограничным режимом усилили в Ленобласти
13:52 В стране и мире
Видео
ФСБ предотвратила теракт агентов ГУР Украины против одного из руководителей ЗАЭС
12:54 В стране и мире
Видео
Лавров заявил, что «заморозкой» украинский конфликт не решить
12:50 В стране и мире
Bloomberg: вступление Украины в НАТО может привести к третьей мировой
Популярное
Видео
Собиравшийся жить в России француз протаранил шлагбаум на границе Польши
Два листа железа упали с купола Сенатского дворца в Кремле после атаки дронов
112: Блиновской перед задержанием пришло сообщение «Лена, беги!»
Видео
«Прошу прощения!»: доставщик взрывчатки в Крым Петранов раскаялся, увидев сотрудников ФСБ
Видео
Баскетболиста Шведа пытались затоптать на земле после того, как он упал
Видео
Познер оценил вклад модельера Зайцева в культуру России
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.