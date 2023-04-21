В РСТ заявили, что турпутевки перед майскими праздниками выросли в цене до 20%

Самыми популярными зарубежными направлениями у российских туристов в этом году являются Турция и ОАЭ, пятизвездочные отели в которых раскупаются в первую очередь, уточнили в Российском союзе туриндустрии.

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Туристические путевки на ближайшие даты выросли в цене от 10 до 20%, в зависимости от направления. Об этом «Звезде» рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.

«Реально, если прошлый год рост составил 8%, то сейчас на майские 10-15%, причем это касается основных направлений. Большой объем на праздники генерирует столица. Конечно, на пиковые даты, если выезжать с 30 апреля на 1 мая, - рост порядка 10-15 и даже 20%, а уже 10 мая цены откатываются на прежний уровень. Это повсеместно и на любом направлении», - отметил Барзыкин.

Среди заграничных направлений на майские праздники уверенно лидирует Турция. В этом году компанию ей составляют Объединенные Арабские Эмираты, уточнил эксперт.

«В основном 70% туристов разбирают пять звезд, потом идут четверки, тройки тоже берут. Таиланд уже 600 тысяч принял. В этом году дойдем до ковидного уровня в миллион. Несмотря на дальнее направление и цены не бюджетные, туда тоже едут», - констатировал вице-президент РСТ.

Окончательно говорить о динамике роста цен по году, когда туристический сезон только начался, Барзыкин не стал.

Ранее стало известно, что представители туристической отрасли ознакомились с объектами проекта «Остров фортов» в преддверии высокого сезона. Музейно-исторический парк и стройплощадку Музея военно-морской славы в Кронштадте посетили 30 представителей ведущих туроператоров из Москвы, Санкт-Петербурга, Красноярска и других городов России. Главная цель - формирование новых экскурсионных маршрутов.