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Россию не пригласили на празднование окончания Второй мировой во Франции

Анна Назайкина
14:29 06.05.2022
В то же время, обратил внимание посол РФ, на праздновании окончания Второй мировой во Франции будут присутствовать послы государств, которые сражались на стороне нацистской Германии.
Россию не пригласили на празднование окончания Второй мировой во Франции
© Фото: Pixabay
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Российских представителей не пригласили на празднование окончания Второй мировой войны во Франции. Об этом сообщил посол в Париже Алексей Мешков.

«Восьмого мая во Франции традиционно будут проводится празднования, посвященные победе во Второй мировой войне. Всегда послы, и военные атташе - сначала Советского Союза, потом России, Белоруссии, как стран, которые внесли решающий вклад в победу над фашизмом, приглашались. В этом году нам места на трибуне не нашлось», - заявил он.

В то же время, обратил внимание дипломат, на праздновании окончания Второй мировой во Франции будут присутствовать послы государств, которые сражались на стороне нацистской Германии в 1939-1945 годах. Он также напомнил о резком скачке русофобии во Франции.

«Есть сложности, которые создаются для наших граждан в повседневной жизни = кому-то закрывают счета, кому-то не открывают. Дети и студенты испытывают неудобства от общения со своими коллегами. Были акты вандализма против всех наших загранучреждений во Франции, но на сегодня основной вал русофобии начинает сдуваться», - добавил Мешков.

Накануне решающий вклад Красной армии в Победу над нацизмом отметил премьер-министр Израиля Нафтали Беннет в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным.

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