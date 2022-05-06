Россию не пригласили на празднование окончания Второй мировой во Франции

В то же время, обратил внимание посол РФ, на праздновании окончания Второй мировой во Франции будут присутствовать послы государств, которые сражались на стороне нацистской Германии.

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Российских представителей не пригласили на празднование окончания Второй мировой войны во Франции. Об этом сообщил посол в Париже Алексей Мешков.

«Восьмого мая во Франции традиционно будут проводится празднования, посвященные победе во Второй мировой войне. Всегда послы, и военные атташе - сначала Советского Союза, потом России, Белоруссии, как стран, которые внесли решающий вклад в победу над фашизмом, приглашались. В этом году нам места на трибуне не нашлось», - заявил он.

В то же время, обратил внимание дипломат, на праздновании окончания Второй мировой во Франции будут присутствовать послы государств, которые сражались на стороне нацистской Германии в 1939-1945 годах. Он также напомнил о резком скачке русофобии во Франции.

«Есть сложности, которые создаются для наших граждан в повседневной жизни = кому-то закрывают счета, кому-то не открывают. Дети и студенты испытывают неудобства от общения со своими коллегами. Были акты вандализма против всех наших загранучреждений во Франции, но на сегодня основной вал русофобии начинает сдуваться», - добавил Мешков.

Накануне решающий вклад Красной армии в Победу над нацизмом отметил премьер-министр Израиля Нафтали Беннет в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным.