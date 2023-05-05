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Три боевика решили прогуляться в полный рост, но были уничтожены «Торнадо-Г»

Владислав Кустов
13:49 05.05.2023
Противник был замечен в тепловизор. Попадание точное - вражеские пехотинцы исчезают в эпицентре взрыва. 
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Три украинских боевика неосторожно решили прогуляться в полный рост. Большая ошибка - вот они уже замечены российскими бойцами в тепловизор. Дальше на сцену выезжает «Торнадо-Г». Попадание точное - вражеские пехотинцы исчезают в эпицентре взрыва. 

Затем реактивная система залпового огня подъезжает «на обед», как говорят  военные говорят - то есть, на дозарядку.

Ракеты «Торнадо-Г» накрывают заданную позиции украинских боевиков от края до края. Особенность именно «Торнадо-Г» в том, что реактивная система может работать по конкретным целям. В отличие от своего предшественника, «Града», машина полностью автономна. В ней есть система спутникового наведения, гирокомпас. В экстренном случае задачу может выполнить один боец.

Неподалеку на другом участке линии боевого соприкосновения ждет команды к бою бронегруппа. Большая часть бойцов этого подразделения - добровольцы.

Прошедшие сутки на Донецком направлении были особенно жаркими в плане боевой работы. Российским войскам удалось продвинуться в Марьинке и на подступах к Первомайскому. Украинские боевики пытались атаковать в районе Старомихайловки, Никольского и Павловки. Были отброшены.

Между боевой работой отдыхают так - костер, чай. Костер, правда, жечь можно только днем. Ночью противник может в тепловизор разглядеть. Ну и, конечно, БМП закрывают ветками до следующего выезда на боевую работу.

Ранее сообщалось, что экипаж танка Т-80 нанес удар по опорному пункту боевиков под Артемовском.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

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