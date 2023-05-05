Память погибших в годы Великой Отечественной почтили на Могиле Неизвестного Солдата

После окончания Великой Отечественной войны пропавшими без вести числились более пяти миллионов человек. На сегодняшний день этот список сократился вполовину - работы еще много.

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Память погибших во время Великой Отечественной войны защитников Родины почтили сегодня на Федеральном военном мемориале «Пантеон защитников Отечества».

Там состоялась торжественная церемония возложения венков и цветов к Могиле Неизвестного Солдата. После окончания войны пропавшими без вести числились более пяти миллионов человек.

На сегодняшний день этот список сократился вполовину. Поисковые отряды, историки, работники архивов проделывают колоссальную работу, чтобы установить имена и места гибели павших бойцов.

Также сообщается, что в Новосибирске поздравили с Днем Победы 99-летнего ветерана.