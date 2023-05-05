В Новосибирске поздравили с Днем Победы 99-летнего ветерана

Ветеран воевал под Сталинградом и в Донбассе, был ранен.

© Видео: Минобороны России © Фото: ТРК «Звезда»

В Новосибирске военнослужащие военной полиции Центрального военного округа поздравили с наступающим Днем Победы 99-летнего ветерана. К фронтовику Михаилу Мезину приехали домой, ему вручили цветы и подарок и пожелали здоровья.

Михаил Алексеевич сердечно поблагодарил военнослужащих и поделился воспоминаниями о Великой Отечественной войне. В годы Великой Отечественной он воевал под Сталинградом и в Донбассе, был тяжело ранен.

Мезин ушел на фронт в 1941 году добровольцем, будучи еще несовершеннолетним. Прошел все ступени службы от рядового до полковника. Был награжден орденами Красной Звезды и Отечественной войны.

Ранее ветеран Анатолий Хомич рассказал в рамках спецпроекта «Лица Победы», как танк спас его от германского снайпера под Берлином.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.