Защита просит изменить меру пресечения Блиновской

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Защита блогера Елены Блиновской просит изменить ее меру пресечения с домашнего ареста на запрет определенных действий. Соответствующая жалоба поступила в Пресненский суд Москвы, сообщает РИА Новости.

«Защита просит отменить постановление суда (о домашнем аресте. - Прим. ред.) и избрать в отношении обвиняемой меру пресечения в виде запрета определенных действий», - рассказали агентству в суде.

Против автора «марафонов желаний» Блиновской возбуждено уголовное дело из-за неуплаты налогов на сумму более 918 миллионов рублей. Она была задержана при попытке уехать в Белоруссию 27 апреля. Суд оставил Блиновскую под домашним арестом до конца июня. Согласно материалам дела, женщина добровольно перечислила налоговый платеж, однако его сумма не уточняется.

Ранее в правоохранительных органах предупредили, что могут отправить Блиновскую в следственный изолятор из-за активной деятельности кураторов ее марафонов.