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Чемезов: «Ростех» строит новые цеха, чтобы увеличить объемы продукции по гособоронзаказу

Тимур Шерзад
13:33 05.05.2023
Мишустин заявил, что «Ростех» выполняет колоссальный объем работ, обеспечивающих проведение спецоперации.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов заявил, что госкорпорация строит новые цеха, чтобы увеличить выпуск продукции для нужд специальной военной операции. 

«Гособоронзаказ мы выполняем, проблем не было, хотя каждый месяц просят увеличивать и увеличивать. Когда это возможно - мы делаем. Но для того, чтобы увеличить, нам необходимо увеличивать и мощности, строить новые цеха, что мы и делаем», - заявил он на встрече с председателем правительства России Михаилом Мишустиным. 

Мишустин заметил, что «Ростех» выполняет колоссальный объем работ, обеспечивающих проведение спецоперации. Чемезов уточнил, что если говорить об участвующей в СВО продукции, то тут речь о почти 80%. 

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Корпорации «Тактическое ракетное вооружение» необходимо быстро удвоить производство высокоточного оружия.

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