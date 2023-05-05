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Bloomberg: вступление Украины в НАТО может привести к третьей мировой

Андрей Аркадьев
12:50 05.05.2023
Нет никакого убедительного способа определить украинское членство в НАТО таким образом, чтобы исключить риски эскалации и скатывания в третью мировую войну, считает обозреватель.
Bloomberg: вступление Украины в НАТО может привести к третьей мировой
© Фото: Thomas Trutschel, PHOTOTHEK, GlobalLookPress
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Вступление Украины в НАТО в то время, когда страна участвует в военных действиях, ведет к риску третьей мировой войны, пишет автор колонки агентства Bloomberg Андреас Клут.

Журналист считает справедливым принятие в альянс Украины. Кроме того, из НАТО можно было бы исключить Венгрию или Турцию. Но пока на Украине продолжается военный конфликт, разговоры о вступлении страны в альянс следует отложить. Клут констатирует, что гарантии безопасности, выраженные в пятой статье устава НАТО, не могут быть предоставлены Киеву в сегодняшних реалиях.

Накануне, выступая на пресс-конференции в Нидерландах, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его страна хочет получить от НАТО сигнал, что ее примут в альянс по окончании конфликта.

В апреле генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг посетил Киев. Во время своего визита он пригласил Зеленского на саммит НАТО летом в Вильнюсе и пообещал, что вопрос о членстве Украины в альянсе будет в повестке.

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