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Орбан не верит, что Россию можно победить и она смирится с этим

Анна Касаткина
12:15 05.05.2023
Венгерский премьер считает, что в конфликте на Украине победителей не будет.
Орбан не верит, что Россию можно победить и она смирится с этим
© Фото: Christoph Soeder, dpa, GlobalLookPress
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Верить в то, что Россия смирится со своим поражением, могут только те, кто не вышел из детского возраста. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, передает RT.

В эфире радио Kossuth политик заявил, что у него не хватает фантазии для того, чтобы представить поражение ядерной державы.

«Верить, что они (россияне. - Прим. ред.) будут молча смотреть и смирятся с военным поражением, могут те, кто не вырос из детского возраста», - сказал Орбан.

Он также добавил, что в конфликте на Украине победителей не будет, а будут только проигравшие.

Ранее издание The American Conservative написало, что Вашингтон усиливает экономическое и политическое давление на Будапешт из-за политики в отношении РФ. В частности, американские власти ввели санкции в отношении Международного инвестиционного банка, участницей которого является Россия.

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