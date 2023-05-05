Орбан не верит, что Россию можно победить и она смирится с этим
Верить в то, что Россия смирится со своим поражением, могут только те, кто не вышел из детского возраста. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, передает RT.
В эфире радио Kossuth политик заявил, что у него не хватает фантазии для того, чтобы представить поражение ядерной державы.
«Верить, что они (россияне. - Прим. ред.) будут молча смотреть и смирятся с военным поражением, могут те, кто не вырос из детского возраста», - сказал Орбан.
Он также добавил, что в конфликте на Украине победителей не будет, а будут только проигравшие.
Ранее издание The American Conservative написало, что Вашингтон усиливает экономическое и политическое давление на Будапешт из-за политики в отношении РФ. В частности, американские власти ввели санкции в отношении Международного инвестиционного банка, участницей которого является Россия.