Американцы ввели санкции против Международного инвестиционного банка, участницей которого является Россия, и готовят удар по окружению Орбана.

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Американские власти нацелились на Венгрию из-за ее политики, направленной на избежание конфронтации с Москвой, пишет RT.

Как утверждает обозреватель The American Conservative Сохраб Ахмари, Вашингтон усиливает экономическое и политическое давление на Будапешт. В частности, американские власти ввели санкции в отношении Международного инвестиционного банка, участницей которого является Россия.

В статье говорится, что Штаты впервые с начала проводимой РФ спецоперации ввели ограничительные меры против компании, которая располагается на территории европейской страны и является союзницей США.

Ахмари указал и на попытки американских властей инициировать санкции против окружения премьер-министра страны Виктора Орбана. Как предполагает журналист, в своем стремлении наказать Венгрию США будут обвинять венгерские власти в коррупции и политизированности судебной системы, а также заявят о нарушении свободы СМИ и прав ЛГБТ.

Автор материала считает, что Вашингтон пытается исключить любое избежание идеологического конфликта с «новым восточным блоком», куда входят такие страны, как Китай, ЮАР, Бразилия и Россия. Эти государства отвергают однополярный мир и гегемонию Соединенных Штатов.