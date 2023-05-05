В столице и десяти областях России объявили штормовое предупреждение из-за заморозков

По словам Романа Вильфанда, в ночные и утренние часы ожидаются заморозки от минус 1 до минус 6 градусов.

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В Москве, Подмосковье и еще девяти областях РФ объявили штормовое предупреждение, поскольку с 5 по 9 мая в регионах ожидаются заморозки. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Ожидаются заморозки от минус 1 до минус 6 градусов в ночные и утренние часы», - передает его слова ТАСС.

Синоптик уточнил, что сильное понижение температуры прогнозируется в Тверской, Смоленской, Калужской, Ярославской, Костромской, Тульской, Рязанской, Владимирской и Ивановской областях.

Ранее мощная магнитная буря вызвала северное сияние сразу в нескольких регионах РФ. Невероятные всполохи разных оттенков - белого, зеленого, малинового, фиолетового - отчетливо виднелись не только за городом, но и в черте. Ученые объясняют появление природного явления с активностью солнца.