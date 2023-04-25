«Небесный танец»: мощная магнитная буря вызвала северное сияние сразу в нескольких регионах РФ

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Вадим Романов РИА Новости

Без преувеличения, действительно, фантастическое зрелище. Завораживающие кадры северного сияния буквально заполонили соцсети тысяч россиян этой ночью. А вместе с ними - восторженные комментарии и неподдельный восторг.

Увидеть необычное свечение, или как его еще называют «небесный танец», можно было сразу в нескольких регионах страны. Невероятные всполохи разных оттенков - белого, зеленого, малинового, фиолетового - отчетливо виднелись не только за городом, но и в черте.



В Петербурге счастливые очевидцы наблюдали за сиянием прямо на Дворцовой площади.

Запечатлеть природное явление по пути домой с работы смогла и Елена Рубан. Жительница Петербурга выросла на Крайнем Севере и в детстве часто наблюдала за полярным свечением. Говорит, что увидеть разноцветные волны в небе над Северной Столицей, да еще и в конце апреля, удивительно даже для нее.

«Это было так поразительно и такой восторг, что я тут же стала снимать на видео и у меня остался этот незабываемый кусочек счастья, но буквально всего две минуты были эти всполохи», - поделилась очевидец.

Зеленоватые волны появились в небе над Рязанью, Нижним Новгородом, Тверью, Вологдой, в Чувашии и Ханты-Мансийском автономном округе. Самое яркое свечение - зеленое и фиолетовое -засняли в Костроме. Причем для этого региона северное сияние - совсем не типичное явление. Даже в ночном небе над Москвой и московской областью малиново-зеленую полосу не помешали разглядеть ни городские огни, ни яркая Луна.

И если в северных широтах страны северное сияние явление довольно типичное, то в центральном регионе такое увидишь нечасто.



Это стало возможным из-за мощной магнитной бури, которая обрушилась на Землю накануне. Ученые оценили ее в четыре балла из возможных пяти! Так называемый «солнечный ветер» достиг Земли - это и вызвало разноцветное свечение.

«Первопричина - это активность солнца, а вторая необходимая составляющая - это необходимость взаимодействия с магнитосферой Земли, солнечного ветра с магнитосферой Земли», - объяснил директор филиала Геофизической обсерватории «Борок» Института физики Земли РАН, доктор физико-математических наук Сергей Анисимов.

А это приводит к изменению магнитного поля нашей планеты. Но кроме невероятного зрелища - северного сияния - вызванного магнитной бурей, есть и другие, менее приятные последствия. Например, помехи в системах связи и навигации.

«На самом деле, когда очень сильное возмущение, то помехи в радиосвязи отмечаются и в умеренных широтах тоже. На космические аппараты, на все средства коммуникации возмущения в ионосфере влияют», - рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Кроме того, любое возмущении магнитного поля Земли может влиять и на самочувствие. Метеозависимые люди могут ощущать недомогание, упадок сил.

«Обычно с симптомами метеозависимости обращаются пациенты в возрасте, с хроническими заболеваниями, обычно старше 50 лет, женщины, с гипертонией, диабетом или чем то еще. Либо молодые девушки около 30 лет с головными болями», - сказал врач-терапевт Дмитрий Аргун.

По данным ученых, показатель возмущенности магнитного поля планеты Земля сегодня уже достиг средней отметки и равен примерно трем из возможных пяти. Магнитные бури продлятся не дольше двух дней. Специалисты говорят, что даже при таких показателях, например, у жителей Санкт-Петербурга еще есть шанс застать северное сияние. Так что всем, кто не успел насладиться этим завораживающим зрением, научные сотрудники рекомендуют ближайшие два дня почаще смотреть на небеса ночью.