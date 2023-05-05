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В центре Москвы до 10 мая ограничат доступ к каршерингу

Анна Назайкина
10:56 05.05.2023
Столичных пользователей попросили обращать внимание на рекомендации операторов аренды автомобилей.
В центре Москвы до 10 мая ограничат доступ к каршерингу
© Фото: Алексей Майшев, РИА Новости
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В Москве до 10 мая частично будет ограничен доступ к каршерингу. Речь идет о центральной части города. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного Дептранса.

Как отмечается, ограничения связаны с проведением мероприятий в городе. Автомобилисты будут иметь возможность перемещаться по центру города, однако не смогут начать или завершить аренду.

«Просим пользователей быть внимательнее и обращать внимание на рекомендации операторов аренды автомобилей», - говорится в сообщении.

Ранее «Звезда» рассказывала о том, как злоумышленники используют каршеринг не по назначению. Так, некоторые сливают бензин, воруют колеса, «обчищают» машины почти полностью.

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