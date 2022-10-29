Из машины в недвижимость: как злоумышленники используют каршеринг не по назначению

Некоторые преступники готовы не просто слить из каршеринговой машины бензин или украсть колеса - несколько машин «обчистили» почти полностью.

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В разгар сезона замены летней резины на зимнюю каждый водитель хочет найти хорошие и дешевые колеса. Но есть автолюбители, которые платить не хотят и прибегают к радикальным методам. У арендованной машины сняли все четыре колеса. В качестве сувенира прихватили с собой крышку от бензобака. Разутую машину бросили во дворе одного из новых жилых комплексов ранним утром. Жильцы говорят: воры хорошо знали местность и выбрали участок, который не просматривается с камер наблюдения.

Из других каршерингов сливают бензин. Судя по всему один из преступников взял автомобиль напрокат специально, чтобы разжиться бесплатным топливом.

Каршеринговые машины легко доступны и парковать их можно где угодно. Поэтому и для воров это лакомый кусочек. В Екатеринбурге, например, одну из схем удалось раскрыть местным оперативникам. Они задержали двух горожан, которые снимали колеса с арендованных автомобилей и меняли их на старые использованные шины. Самое интересное в этой истории - один из задержанных сам работал в каршеринге у которого и воровал запчасти.

«В настоящее время в отношении фигурантов возбуждено и расследуется уголовное дело... кража», - заявила Начальник отделения по связям со средствами массовой информации екатеринбургского МВД Алена Феоктистова.

Колеса - самая популярная запчасть. Но воруют далеко не только их. Один из сервисов каршеринга даже составил свой рейтинг. В топе аккумуляторы, магнитолы, подушки безопасности. Забирают иногда с собой даже жидкость для очистки стекол.

«Крадут в каршеринге прежде всего элементы салона. Часто даже сиденья заменяют. С обычных гражданских машин тоже воруют - в основном катализаторы, элементы кузова, фары», - рассказал вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.

В случае кражи каршеринговая служба всегда вызывает на место происшествия полицию. Найти подозреваемого легко - в салоне каждой прокатной машины стоит ведиорегистратор. За передвижением каждого автомобиля каршеринговые службы следят онлайн с помощью приложения. Вместе с количеством краж из арендованных машин выросла и раскрываемость таких преступлений.