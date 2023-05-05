Съемочная группа «Звезды» попала под обстрел боевиков, но снаряд не взорвался
Съемочную группу «Звезды» во главе с корреспондентом Валентином Гвоздевым обстреляли украинские артиллеристы.
Как сообщил корреспондент, еще на подходе журналистов к российским позициям в воздухе был замечен вражеский беспилотник. Группа была с воздуха как на ладони, поэтому все тут же бросились в укрытие.
Неприятель открыл артиллерийский огонь. Первый снаряд ушел дальше и, как ни странно, не взорвался.
«Чем они стреляют, дебилы? Болванками?» - ехидно прокомментировал находившийся рядом российский боец.
Вражеский обстрел продолжался около получаса. Как отметили бойцы, это совсем обычное дело у линии боевого соприкосновения.
Ранее публиковались кадры боевого применения российских танков под Артемовском.
Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.