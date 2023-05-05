Съемочная группа «Звезды» попала под обстрел боевиков, но снаряд не взорвался

Находящийся рядом с журналистами нашего телеканала военнослужащий усмехнулся и шутя предположил, что противник ведет огонь болванками.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Съемочную группу «Звезды» во главе с корреспондентом Валентином Гвоздевым обстреляли украинские артиллеристы.

Как сообщил корреспондент, еще на подходе журналистов к российским позициям в воздухе был замечен вражеский беспилотник. Группа была с воздуха как на ладони, поэтому все тут же бросились в укрытие.

Неприятель открыл артиллерийский огонь. Первый снаряд ушел дальше и, как ни странно, не взорвался.

«Чем они стреляют, дебилы? Болванками?» - ехидно прокомментировал находившийся рядом российский боец.

Вражеский обстрел продолжался около получаса. Как отметили бойцы, это совсем обычное дело у линии боевого соприкосновения.

Ранее публиковались кадры боевого применения российских танков под Артемовском.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.