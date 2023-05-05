Breaking Defence: сотрудника Пентагона «до смерти напугал» ChatGPT

Крейг Мартелл считает, что нейросети звучат довольно авторитетно и им легко поверить.

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Работающие как чат-боты нейросети, такие как ChatGPT, могут представлять опасность для людей. Они звучат достаточно авторитетно и могут стать идеальным средством для дезинформации, заявил сотрудник Пентагона Крейг Мартелл, передает RT.

Как уточняет Breaking Defence, Мартелла встревожило неумение ChatGPT считывать контекст. В то же время нейросеть может общаться бегло и авторитетно.

«Вы верите ей, даже когда она не права. А это значит, что это прекрасное средство для дезинформации», - пояснил сотрудник Пентагона на конференции в Балтиморе.

Мартелл заявил, что «до смерти напуган» из-за того, что ChatGPT может дезинформировать доверяющих ей людей.

Издание поясняет, что предупреждение прозвучало на фоне планов американских военных использовать искусственный интеллект в разведке и боевых действиях.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что уровень внедрения искусственного интеллекта в российской экономике будет доведен до 50% в 2024 году.