Мишустин: уровень внедрения ИИ в экономике составит 50% к 2024 году

Глава кабмина Михаил Мишустин заявил, что сейчас внедрение искусственного интеллекта в российской экономике находится на уровне около 20%.

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Уровень внедрения искусственного интеллекта в российской экономике будет доведен до 50% к следующему году. С таким заявлением выступил глава кабинета министров Михаил Мишустин. Со слов председателя правительства, для развития этой сферы используется программа «Искусственный интеллект».

«Внедрение сейчас искусственного интеллекта в нашей экономике около 20%. Это уже цифра. К 2024 году план есть - не менее 50%», - цитирует Мишустина РИА Новости.

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