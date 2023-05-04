Ветеран Хомич рассказал, как танк спас его от германского снайпера под Берлином

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Анатолий Хомич - ветеран Великой Отечественной войны и житель Дмитрова. На фронт был призван в 1943 году, воевал на 1-м Белорусском и 2-м Белорусском фронтах, освобождал территории Белоруссии, Польши. Он один из героев спецпроекта «Лица Победы», который запускает наш телеканал. По словам ветерана, в годы войны в его задачи входило уничтожение немецких противотанковых гранатометов Panzerfaust. Также фронтовик рассказал, как в Германии его едва не убил немецкий снайпер.

«Не доезжая одного дня до Берлина, лежал под немецким снайпером. Первая пуля прошла над ухом, так что я почувствовал завихрение воздуха. Вторая пуля попала в головной убор. Как только она прошла, я поднял руку левую, думаю: "Ой, сбил головной убор". Смотрю, он на месте. И сразу догадался, что он уже пристрелялся. Несколько секунд оставалось, и меня бы не было, но один танкист выстрелил в гнездо, где сидел этот снайпер», - рассказал он.

Хомич добавил, что между боями никакого развлечения у красноармейцев не было. Когда не было сражений, он по ночам засыпал на танке, который был нагрет после движения и был теплым.

«Я практически дошел до Берлина, стоял ждал, когда танки пойдут в бой на немецкую оборону, уже стоящую под Берлином. Когда почувствовали, что силенок остается меньше, они стянули свои войска с передовой своей в сам город Берлин. Всего я пробыл там два дня и попал в госпиталь», - сказал ветеран.

Также фронтовик рассказал, как вернулся домой и встретился с матерью спустя долгое время.

«Четыре месяца мама не получала писем от меня. Четыре месяца! А родители-то все переживают, ждут. И думал, как меня встретят дома. С такой осторожностью шел, с тревогой. Открыл дверь, мама стоит на кухне. И встали, несколько секунд стояли друг на друга смотрели. Мама удивилась. Она уже думала, раз уж я четыре месяца не пишу, со мной несчастье. И потом в объятия кинулись», - добавил он.

Ранее ветеран Николай Власов рассказал об освобождении узников германского концлагеря под Ригой.