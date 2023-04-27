«Его душевное равновесие сломлено»: ФСБ РФ опубликовала архивные материалы о последних днях Гитлера
Центр общественных связей ФСБ России опубликовал рассекреченные документы из хранящегося в архиве УФСБ России по Новгородской области следственного дела в отношении личного пилота Адольфа Гитлера - группенфюрера СС и генерал-лейтенанта полиции Ганса Баура. Наряду с документами самого Баура в следственном деле сохранились материалы в отношении других лиц, находившихся в апреле - начале мая 1945 года в подземном бункере под рейхсканцелярией вместе с Адольфом Гитлером. В их числе был и личный адъютант Гитлера - штурмбаннфюрер СС Отто Гюнше.
Во внутренней тюрьме Гюнше был помещен в одну камеру с бывшим командиром минометного полка полковником Артуром Шварцем, попавшим в плен в январе 1943 года. Своему сокамернику Гюнше рассказал о событиях, происходивших в бункере в последние дни существования Третьего рейха.
«В последнее время Гитлер держал себя так, что можно было подумать, что его душевное равновесие совершенно сломлено, причем наряду с известием о том, что прорвать кольцо вокруг Берлина не удалось, большое влияние оказала на него телеграмма Геринга, в которой последний назначил себя его преемником, а также известие о самочинных переговорах Геринга», - говорится в документах.