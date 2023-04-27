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«Его душевное равновесие сломлено»: ФСБ РФ опубликовала архивные материалы о последних днях Гитлера

Алексей Курильченко
13:45 27.04.2023
В документах говорится о смерти фюрера и его жены, а также о западной пропаганде.
«Его душевное равновесие сломлено»: ФСБ РФ опубликовала архивные материалы о последних днях Гитлера
© Фото: Scherl, Globallookpress
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Центр общественных связей ФСБ России опубликовал рассекреченные документы из хранящегося в архиве УФСБ России по Новгородской области следственного дела в отношении личного пилота Адольфа Гитлера - группенфюрера СС и генерал-лейтенанта полиции Ганса Баура. Наряду с документами самого Баура в следственном деле сохранились материалы в отношении других лиц, находившихся в апреле - начале мая 1945 года в подземном бункере под рейхсканцелярией вместе с Адольфом Гитлером. В их числе был и личный адъютант Гитлера - штурмбаннфюрер СС Отто Гюнше.

Во внутренней тюрьме Гюнше был помещен в одну камеру с бывшим командиром минометного полка полковником Артуром Шварцем, попавшим в плен в январе 1943 года. Своему сокамернику Гюнше рассказал о событиях, происходивших в бункере в последние дни существования Третьего рейха.

«В последнее время Гитлер держал себя так, что можно было подумать, что его душевное равновесие совершенно сломлено, причем наряду с известием о том, что прорвать кольцо вокруг Берлина не удалось, большое влияние оказала на него телеграмма Геринга, в которой последний назначил себя его преемником, а также известие о самочинных переговорах Геринга», - говорится в документах.

© ФСБ РФ

Особое внимание было уделено жене фюрера - Еве Браун. Согласно утверждению адъютанта, Гитлер женился за пару дней до смерти, и сделано это было намеренно.

«Гитлер женился только потому, что имел намерение покончить жизнь самоубийством. Иначе он не женился бы, ибо, будучи фюрером империи, он смотрел на себя как на мистическую личность», - говорится в документе.

© ФСБ РФ

Также в документе указаны любопытные высказывания Гюнше о Западе и его пропаганде.

«Гюнше рассказал, что одного немецкого офицера, бывшего в плену у англичан и подлежавшего освобождению в порядке обмена, один английский офицер спросил - не согласился ли бы он при известных обстоятельствах сражаться под английским командованием против большевизма», - говорится в документе.

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ФСБ РФ

В прошлом году была также опубликована часть показаний личного пилота Гитлера Ганса Баура. В документах описывается нервозная обстановка еще с конца 1943 года в ближайшем окружении Гитлера - возникли подозрения в наличии предателя даже в этом самом тесном кругу.

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