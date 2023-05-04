На Украине потребовали F-16, чтобы справиться с российскими авиабомбами

Представитель ВС Украины Юрий Игнат заявил, что российские авиабомбы могут пролететь до 70 километров и поразить объекты критической инфраструктуры.

© Фото: Staff Sgt. Joseph Pick, KeystonePressAgency, GlobalLookPress

Украинские военные не способны противостоять российским планирующим бомбам большой дальности и для борьбы с ними нуждаются в американских истребителях F-16. Об этом заявил представить Воздушных сил Украины Юрий Игнат, пишет издание Newsweek.

Речь идет о авиабоеприпасах, которые оснащены крыльями и навигационной системой для обеспечения большей дальности и точности. По словам Игната, ежедневно применяется от 20 до 200 управляемых авиабомб, которые могут пролететь около 70 километров и поразить объекты критической инфраструктуры.

«Мы не можем противостоять такому типу боеприпасов», - подчеркнул он.

Единственное решение этой проблемы - предоставление вооруженным силам американских истребителей F-16, заявил Игнат.

«Нам нужна длинная рука, чтобы добраться до противника на расстоянии больше, чем мы можем сделать это сейчас», - пояснил он.

В апреле США в Белом доме заявили, что вопрос поставок на Украину истребителей четвертого поколения F-16 по-прежнему не стоит на повестке дня. По словам координатора по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Джона Кирби, на данный момент США сосредоточили внимание на поставке Киеву вооружений, которые больше необходимы в ближайшие недели и месяцы.