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Расчеты САУ «Акация» нанесли удар по опорным пунктам противника в зоне спецоперации

13:48 03.05.2023
Военнослужащие используют тактику огневого налета: прибывают в назначенный район, отрабатывают по указанным целям и покидают позиции.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Удары по технике, укрепленным украинскими позициям и скоплению живой наносят расчеты самоходных гаубиц «Акация» Западного военного округа. Кадры боевой работы наших артиллеристов опубликовало Минобороны России.

Разведка целей и корректировка ведения огня в реальном времени осуществляется с помощью беспилотников. В описании к видео сказано, что бойцы нанесли удар с закрытых огневых позиций по опорным пунктам неприятеля.

Отработав по целям, расчеты САУ покидают позиции, чтобы не попасть под ответный удар.

Ранее в сюжете «Звезды» мы рассказывали, как артбатарея «Гиацинтов» бьет противника без потерь с начала спецоперации.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

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