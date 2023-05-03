Расчеты САУ «Акация» нанесли удар по опорным пунктам противника в зоне спецоперации

Военнослужащие используют тактику огневого налета: прибывают в назначенный район, отрабатывают по указанным целям и покидают позиции.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Удары по технике, укрепленным украинскими позициям и скоплению живой наносят расчеты самоходных гаубиц «Акация» Западного военного округа. Кадры боевой работы наших артиллеристов опубликовало Минобороны России.

Разведка целей и корректировка ведения огня в реальном времени осуществляется с помощью беспилотников. В описании к видео сказано, что бойцы нанесли удар с закрытых огневых позиций по опорным пунктам неприятеля.

Отработав по целям, расчеты САУ покидают позиции, чтобы не попасть под ответный удар.

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Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.