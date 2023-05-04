В Красноярске пенсионерка заказала убийство дочери за 80 тысяч рублей

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В Красноярске задержали 67-летнюю женщину, которая заказала убийство дочери за 80 тысяч рублей. Об этом сообщает ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

«В мае 2023 года... предотвращено заказное убийство 48-летней жительницы Красноярска, приготовление к которому организовала ее мать», - говорится в сообщении.

По версии следствия, подозреваемая 19 апреля рассказала знакомому мужчине о своем намерении убить дочь. Мотивом стало желание злоумышленницы завладеть ее недвижимостью. С этого времени действия женщины находились под контролем полиции.

В тот же день знакомый организовал встречу женщины с исполнителем убийства, они обсудили детали и способ совершения преступления. Злоумышленница пообещала заплатить за расправу 80 тысяч рублей.

Третьего мая исполнитель под контролем оперативных сотрудников инсценировал убийство дочери женщины, 48-летней жительницы Красноярска. Заказчице он сообщил, что нанес ей смертельные ранения ножом. В качестве доказательства мужчина предоставил злоумышленнице сумку ее дочери. В тот же день заказчица передала ему 80 тысяч рублей, после чего ее задержали и доставили в отдел на допрос.

Следователи возбудили уголовное дело по части 3 статьи 33, части 1 статьи 30, пункта «З» части 2 статьи 105 УК РФ («Организация приготовления убийства по найму»). Также проверяются имеющиеся данные о намерении женщины совершить убийство своего сына.

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