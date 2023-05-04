Армия Армия Армия

Бойцы службы ГСМ показали, как заправляют технику ВС РФ в зоне спецоперации

Александр Федорчак
05:28 04.05.2023
На импровизированных пунктах перекачки за безопасностью следят бойцы из роты охранения, так как машины с топливом являются одной из любимых целей украинских боевиков.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
Читайте нас на:

В обычной лесопосадке в зоне специальной военной операции обычно замаскирован танк или другая боевая машина. Однако иногда под ветками и бревнами находится прицеп - специальная цистерна установлена для хранения и перекачки топлива. Маскировку ей придумывали бойцы, которые на гражданке работала лесниками. Издалека выглядит максимально неприметно, поэтому и охрана этому прицепу с горючим не требуется.

«Военнослужащие территориальных войск самостоятельно прибывают в секретное место. Заполняют канистры. Объем - 6,7 кубических метра. Хватает на одну неделю в среднем», - рассказал начальник службы горючего с позывным «Хром».

А дальше можно пополнить запасы на базе. Здесь находится все топливо, которым обеспечивают «Восточную» группировку российских войск. После того, как все топливозаправщики пополнили свои баки, автомобили выстраиваются в так называемую походную колонну и выдвигаются на маршрут. А дальше - каждый по своему маршруту. Ведь места для передачи топлива меняют каждый день.

«Определяется точка. Определяется район массовой передачи. Трудностей это никаких не составляет. Происходит оборудование местности в инженерном отношении. Зачистка от различных мин и так далее», - сказал начальник службы горючего танковой бригады с позывным «Горный».

Но даже в таких районах нужно прикрытие. Ведь для боевиков машины с топливом - одна из любимых целей. Поэтому на таких импровизированных пунктах перекачки за безопасностью следят бойцы из роты охранения.

«Сектор наблюдения у меня - лесополоса, воздух. Для безопасной дозаправки. При обнаружении возможного противника, ДРГ докладываю командиру, и командир дает приказ, как поступать с этим», - поделился стрелок роты охранения с позывным «Бархат».

Танк Т-80 находится в хорошо оборудованном укрытии. Скоро к нему подъедет машина с топливом. На заправку понадобится 15 минут. Чтобы она работала несколько дней без перерыва, нужно примерно две тонны топлива. Топливозаправщик прибывает сюда почти каждый день, по расписанию.

«Съездили, поработали - машинка уже стоит. Быстро заправляет и уезжает на другой танк», - заявил командир танка с позывным «Бизон».

Служба ГСМ обеспечивает всю группировку и подвозит топливо каждый день. Ведь как говорят сами бойцы: без горючего нет боевой мощи, а без службы горючего нет вооруженных сил.

Ранее Министерство обороны РФ показало кадры работы специалистов материально-технического обеспечения в зоне специальной военной операции. Подразделения Центрального военного округа развернули полевые кухни, комнаты бытового обслуживания, полевые бани, прачечные, пункты хранения и заправки ГСМ, швейные мастерские, а также другие объекты.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
02:27 В стране и мире
В Киеве объявлена воздушная тревога
20:30 В стране и мире
Видео
Портреты в окнах, на одежде и машинах: как в этом году пройдет «Бессмертный полк»
19:14 В стране и мире
На территорию консульства РФ в Финляндии бросили взрывное устройство
18:50 В стране и мире
Видео
Москвич слышал взрыв дрона у Кремля на другом берегу Москвы-реки
18:49 В стране и мире
Полеты беспилотников запретили в Московской области
Популярное
Кремль: в результате теракта Путин не пострадал
Видео
«Прошу прощения!»: доставщик взрывчатки в Крым Петранов раскаялся, увидев сотрудников ФСБ
Видео
Пожар на кубанской нефтебазе виден на фоне Крымского моста
Видео
Баскетболиста Шведа пытались затоптать на земле после того, как он упал
Видео
Познер оценил вклад модельера Зайцева в культуру России
Живущим в браке более 20 лет россиянам хотят начать выплачивать деньги
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.