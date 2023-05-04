Бойцы службы ГСМ показали, как заправляют технику ВС РФ в зоне спецоперации

На импровизированных пунктах перекачки за безопасностью следят бойцы из роты охранения, так как машины с топливом являются одной из любимых целей украинских боевиков.

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В обычной лесопосадке в зоне специальной военной операции обычно замаскирован танк или другая боевая машина. Однако иногда под ветками и бревнами находится прицеп - специальная цистерна установлена для хранения и перекачки топлива. Маскировку ей придумывали бойцы, которые на гражданке работала лесниками. Издалека выглядит максимально неприметно, поэтому и охрана этому прицепу с горючим не требуется.

«Военнослужащие территориальных войск самостоятельно прибывают в секретное место. Заполняют канистры. Объем - 6,7 кубических метра. Хватает на одну неделю в среднем», - рассказал начальник службы горючего с позывным «Хром».

А дальше можно пополнить запасы на базе. Здесь находится все топливо, которым обеспечивают «Восточную» группировку российских войск. После того, как все топливозаправщики пополнили свои баки, автомобили выстраиваются в так называемую походную колонну и выдвигаются на маршрут. А дальше - каждый по своему маршруту. Ведь места для передачи топлива меняют каждый день.

«Определяется точка. Определяется район массовой передачи. Трудностей это никаких не составляет. Происходит оборудование местности в инженерном отношении. Зачистка от различных мин и так далее», - сказал начальник службы горючего танковой бригады с позывным «Горный».

Но даже в таких районах нужно прикрытие. Ведь для боевиков машины с топливом - одна из любимых целей. Поэтому на таких импровизированных пунктах перекачки за безопасностью следят бойцы из роты охранения.

«Сектор наблюдения у меня - лесополоса, воздух. Для безопасной дозаправки. При обнаружении возможного противника, ДРГ докладываю командиру, и командир дает приказ, как поступать с этим», - поделился стрелок роты охранения с позывным «Бархат».

Танк Т-80 находится в хорошо оборудованном укрытии. Скоро к нему подъедет машина с топливом. На заправку понадобится 15 минут. Чтобы она работала несколько дней без перерыва, нужно примерно две тонны топлива. Топливозаправщик прибывает сюда почти каждый день, по расписанию.

«Съездили, поработали - машинка уже стоит. Быстро заправляет и уезжает на другой танк», - заявил командир танка с позывным «Бизон».

Служба ГСМ обеспечивает всю группировку и подвозит топливо каждый день. Ведь как говорят сами бойцы: без горючего нет боевой мощи, а без службы горючего нет вооруженных сил.

Ранее Министерство обороны РФ показало кадры работы специалистов материально-технического обеспечения в зоне специальной военной операции. Подразделения Центрального военного округа развернули полевые кухни, комнаты бытового обслуживания, полевые бани, прачечные, пункты хранения и заправки ГСМ, швейные мастерские, а также другие объекты.