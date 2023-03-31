МО РФ показало кадры работы подразделений МТО Центрального военного округа в зоне СВО

Полевой хлебозавод может выпекать более трех тонн свежего хлеба, а благодаря баням и прачечным военнослужащих могут выстирать одежду и принять душ.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Министерство обороны РФ показало кадры работы специалистов материально-технического обеспечения в зоне специальной военной операции.

Подразделения Центрального военного округа развернули полевые кухни, комнаты бытового обслуживания, полевые бани, прачечные, пункты хранения и заправки ГСМ, швейные мастерские, а также другие объекты.

В описании к видео сказано, что на полевом хлебозаводе специалисты материально-технического обеспечения выпускают более трех тонн свежего хлеба. Благодаря баням и прачечным военнослужащие могут выстирать свою одежду и принять душ, а заправочный пункт обеспечивает заправку машин.

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Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.