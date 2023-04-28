Шойгу прибыл на совещание министров обороны стран-участниц ШОС

Визит Шойгу интересен тем, что именно региональные центры силы сегодня набирают в мире все большее влияние.

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Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу прибыл на совещание министров обороны стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества в Нью-Дели.

Визит главы МО РФ в Индию, в первую очередь, интересен тем, что именно региональные центры силы сегодня набирают в мире все большее влияние. На долю ШОС приходится половина населения земного шара и четверть всего мирового валового продукта.

Напомним, что глава Минобороны России прибыл в Индию. В МО РФ сообщили, что сегодня состоится совещание министров обороны стран участниц ШОС.